Депутат: на 43% возросла заболеваемость ВИЧ среди молодежи Казахстана

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Депутат сената Акмарал Альназарова заявила, что за последние три года заболеваемость ВИЧ среди молодежи Казахстана выросла на 43%, а подростковая рождаемость значительно выше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане значительно выше, чем в странах ОЭСР, подростковая рождаемость: на 1 тыс. девушек в возрасте от 15 до 19 лет, приходится 23 случая родов против четырех в странах ОЭСР. За последние три года рост случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе составил 43%", - сообщила Альназарова в своем запросе на имя премьер-министра страны Аскара Мамина.

Она отметила, что, согласно соцопросам, комплексные знания о путях передачи ВИЧ имеют только 9% подростков. 60 не осведомлены о методах профилактики инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, 62,6% заболевших молодых людей занимались самолечением.

Сенатор отметила, что распространённое последствием такого поведения - бесплодие, которое является причиной развода семейных пар в 20% случаев.

По информации Альназаровой, в Казахстане сейчас работает 128 молодёжных центров здоровья, но они являются подразделениями участковых поликлиник, а это сдерживает их развитие. Она отметила, что объём финансирования молодёжных центров на 2020-2025 годы составляет 1,37 млрд тенге в год, или 48,8 тенге в месяц на одного пациента в возрасте от 15 до 24 лет. Данные расходы не покрывают деятельность молодёжных центров и не позволяют оказывать качественные услуги в полном объеме.

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