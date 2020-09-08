У жителя Актюбинской области изъяли 44 сайгачьих рога и охотничье ружье

Актобе. 7 сентября. Kazakhstan Today - В частном доме в Актюбинской области обнаружили 44 сайгачьих рога, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 5 сентября сотрудниками ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий в частном доме выявлен факт хранения сайгачьих рогов жителем Иргизского района. В ходе обысковых мероприятий по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято 44 штук сайгачьих рог, охотничье ружье 12 калибра.

По данному факту начато досудебное расследование, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области задержали группу браконьеров , промышлявшую отстрелом сайги и продажей сайгачьих рогов.

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