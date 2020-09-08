У жителя Актюбинской области изъяли 44 сайгачьих рога и охотничье ружье

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 5 сентября сотрудниками ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий в частном доме выявлен факт хранения сайгачьих рогов жителем Иргизского района. В ходе обысковых мероприятий по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято 44 штук сайгачьих рог, охотничье ружье 12 калибра.
По данному факту начато досудебное расследование, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области задержали группу браконьеров, промышлявшую отстрелом сайги и продажей сайгачьих рогов.
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