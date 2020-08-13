Актобе. 12 августа. Kazakhstan Today - В Актюбинской области задержали группу браконьеров, промышлявшую отстрелом сайги и продажей сайгачьих рогов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, злоумышленники нанесли огромный вред государству и окружающей среде, отстреляв 70 голов одного из исчезающих видов животных.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена оперативная информация о причастности жителей Актобе и Айтекебийского района к незаконному отстрелу и обороту дериватов сайги. 10 августа в поселке Карабутак была назначена встреча с подозреваемыми, полицейские выступили под видом покупателей", - сообщил заместитель начальника ДП Канат Нурмагамбетов.

По его словам, в результате спецоперации сотрудниками ДП области были задержаны 4 ранее судимых лица, двое из которых являются главами крестьянских хозяйств Айтекебийского района.

У подозреваемых было изъято 135 штук дериватов (рогов) сайги общим весом 50 килограммов. Кроме того, в доме у одного из подозреваемых в ходе обыска было изъято незарегистрированное ружье, в сарае полицейские нашли две туши сайги и живого дикого кабана.

Таким образом подозреваемые нанесли огромный ущерб государству и популяции исчезающего вида животных, отстреляв в общей сложности 70 голов взрослой особи сайгаков.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящими под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

С начала года в Актюбинской области зарегистрировано 2 факта незаконного отстрела сайги и 8 фактов незаконного обращения с дериватами.

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