22.04.2023, 12:14 59866
В Астане осуждены 45 причастных к недобросовестной застройке лиц
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Органами прокуратуры в интересах дольщиков внесено 143 иска на общую сумму 104 млрд тенге, сообщили в столичной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре Астаны, по фактам недобросовестного строительства возбуждено 15 уголовных дел, осуждено 45 лиц, еще 147 привлечены к административной ответственности. За счет государства достроено 28 жилых комплексов, 24 на стадии строительства.
Недобросовестные застройщики с целью обойти закон "О долевом участии в жилищном строительстве" заключают завуалированные сделки, обзывая их предварительные договоры, договоры намерений, инвестиций, бронирования и т.д. В этой связи напоминаем, что по закону для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать исключительно договоры о долевом участии в жилищном строительстве", - подчеркнули в ведомстве.
Договор о долевом участии в жилищном строительстве заключается в письменной форме и считается заключенным с момента его постановки на учет в местном исполнительном органе, как это прямо предусмотрено законом.
Только лишь в двух случаях застройщик может привлекать деньги дольщиков: при наличии договора с казахстанской жилищной компанией; при наличии разрешения акимата.
При заключении договора о долевом участии в жилищном строительстве граждане вправе требовать полную информацию об объекте строительства, в том числе документы, позволяющие привлекать средства дольщиков", - обратили внимание в прокуратуре.
Ранее акимат Астаны обновил список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков.
По данным Генпрокуратуры, за последние два года застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.
новости по теме
23.04.2023, 14:21 5151
Скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка-джигит"
Фото: кадр из фильма Девушка-джигит
Рассказать друзьям
Москва. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На 87-м году жизни скончалась легенда "Казахфильма" актриса Лидия Ашрапова, прославившаяся ролью фильме "Девушка-джигит" (1955 года).
Лидия Ашрапова (Неустроева) родилась в селе Амга, неподалеку от Якутска, в 1935 году. Была замужем за кинооператором Асхатом Ашраповым.
Окончила Ташкентское хореографическое училище. Работала в филармонии Ташкента и в Казахском государственном ансамбле песни и танца, где ее заметили и пригласили на пробы ассистенты режиссера Павла Боголюбова.
23.04.2023, 11:55 12321
В горах близ Алматы выставлены блокпосты
С 23 по 26 апреля из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова возможен сход лавин
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики выпустили штормовое предупреждение о лавинной опасности: с 23 по 26 апреля из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова возможен сход лавин, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
Блокпосты выставлены: выше плотины Аюсай на автодороге Алматы - Космостанция, в районе лавиносбора "Эдельвейс" на автодороге ГЛК "Шымбулак" - ледник Туюксу.
Дополнительно организованы блокпосты в ущельях Бутаковка, Кимасар, Аксай.
По информации ДЧС, с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом порядка 500 тысяч кубометров. Проведено более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч кубометров снежной массы.
Большинство лавин сошло в труднопроходимых местах, остановилось на склонах гор, ущерба нет.
ДЧС и "Казселезащита" настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
23.04.2023, 09:06 18891
Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 23 апреля
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды на воскресенье, 23 апреля. Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах.
В Астане 23 апреля ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем, порывы 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской области на севере, западе, юге ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на западе области гроза.
В Алматинской области ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, в горных районах области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.
В Кызылординской области ночью на севере ожидается гроза. Сохраняется ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем, в центре области 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
В Атырауской области на востоке, юге ожидается ветер западный днем 15-20 метров в секунду.
В Актюбинской области днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области днем на севере, востоке ожидается гроза.
В Туркестанской области днем в горах ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской области ожидается ветер южный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, временами порывы 23 метр в секунду.
В Улытауской области 23 апреля ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Павлодарской области днем на севере ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области на западе днем ожидается гроза. Ветер южный ночью, на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метр в секунду.
В Костанайской области на западе, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается ветер восточный порывы 17-22 метров в секунду. Ночью в центре области сохраняются заморозки до -3.
22.04.2023, 19:48 41451
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля текущего года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля в Трудовой кодекс Республики Казахстан вносятся изменения, согласно которым продолжительность рабочей будет определяться по соглашению работодателя и сотрудников.
В соответствии с Трудовым кодексом предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон). При этом в отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели.
По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей", - информирует портал "Учет.kz".
Отмечается, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год - при установлении суммированного учета рабочего времени.
При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
21.04.2023, 21:49 96651
Экибастузская ГРЭС-2 повысит тариф на электричество на 46%
Рассказать друзьям
Экибастуз. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания общественного совета фонда "Самрук-Қазына" председатель правления Серик Тютебаев рассказал о повышении тарифов на электроэнергию в Алматы и Экибастузе.
По его словам для обеспечения надежной работы электростанций рост тарифов необходим и прогнозируется:
- на 25% - на "Алматы электрические станции";
- на 24% - на Экибастузской ГРЭС-1;
- на 46% - на Экибастузской ГРЭС-2.
Глава "Самрук-Энерго" напомнил, что в Казахстане с 2015 по 2018 годы действовал режим "тихого тарифа". С вводом рынка мощности с 2019 года средневзвешенный тариф станций с учетом тарифа на мощность снизился. Кроме того, динамика уровня тарифа на данный момент значительно ниже роста инфляции.
19 апреля глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию. По словам главы Алмасадама Саткалиева, там, где изношенность больше, потребуется больше денег и тариф будет выше. Также Саткалиев заявил, что, по расчетам ведомства, электроэнергия должна дорожать минимум на 15% в год, чтобы казахстанские города спокойно встречали зиму в тепле.
5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, что стало причиной аварии на ТЭЦ Экибастуза, почему затянулась модернизация ТЭЦ-2 Алматы и почему неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию.
21.04.2023, 16:46 116471
Стоимость платных парковок увеличится в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы увеличится стоимость платных парковок. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва.
По его словам, стоимость парковок увеличится в зависимости от района.
К началу сентября эта работа будет завершена. Предположим, в Алатауском или на выезде из Медеуского района будет один тариф, но ближе к историческому центру тарифы будут увеличены", - уточнил аким.
Все средства, которые будут собраны с автопарковок, а также штрафы и пени будут пропорционально распределяться в бюджеты народного участия в районах", - сказал Ерболат Досаев.
Ранее сообщалось, что в Алматы создали госоператора платных парковок.
21.04.2023, 14:22 121786
Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети как при реновации, так и при новом строительстве, заявил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, отвечая на вопрос депутата маслихата Назерке Мундахановой.
По его словам, впервые на уровне генерального плана рассматривается вопрос квартальной застройки разумной плотности и красные линии улиц всех уровней значения - от общегородских до локальных.
В последующем при разработке проектов детальной планировки данные меры помогут исключить беспорядочную застройку и улучшат транспортную ситуацию", - подчеркнул замакима.
Он напомнил, что в сентябре прошлого года заработал новый градостроительный совет, где рассматриваются абсолютно все проекты строительства и который нацелен на контроль соответствия выносимых проектов новой планировочной структуре генерального плана во избежание точечной застройки.
В совет входят в основном профессиональные архитекторы. Выявленные несанкционированные строительные объекты снимаются с рассмотрения и направляются в органы градостроительного контроля. Второй момент - это усиление градостроительного контроля. В настоящее время у нас наблюдается сокращение полномочий в сфере контроля из-за программы Doing Business. В связи с этим мы внесли предложение в соответствующие министерства о необходимости ужесточения градостроительного контроля, включая контроль над точечной застройкой. Сейчас разрабатывается кодекс, в котором будет предусмотрен градостроительный контроль", - сообщил Амрин.
Сегодня генеральный план развития Алматы до 2040 года утвердили в гормаслихате.
Ранее по генплану прошли общественные слушания. При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность жителей вызывает застройка предгорных районов Алматы, которая несет угрозу схода оползней.
Вчера мажилисмены Ислам Сункар и Бакытжан Базарбек потребовали навести порядок в сфере строительства и земельных отношений. Сейчас, по их словам, строительство жилых комплексов в сейсмоопасных зонах Алматы и других городов ведется прямо на тектонических разломах. Ради строительства уничтожаются яблоневые сады, кладбища, зеленые насаждения.
21.04.2023, 12:00 121956
Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье Дополнено
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 апреля в Алматы состоится Алматинский полумарафон, старт которого начнется в парке Первого Президента в 7.30 утра, финиш состоится на центральном стадионе в 12.00.
В связи с проведением мероприятия 23 апреля с 00.00 до 12.00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции, сообщили в городском акимате.
По информации ведомства, движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00 23 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.
Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.
Движение на участке дороги по проспекту Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Рекомендованный маршрут для проезда к парку Первого Президента:
1) по улице Мустафина на юг до проспекта Аль-Фараби;
2) по улице Навои на юг до проспекта Аль-Фараби;
3) по улице Садыкова на север до проспекта Аль-Фараби;
4) по улице Дулати на север до проспекта Аль-Фараби;
5) по улице Саина на юг до проспекта Аль-Фараби;
6) по улице Розыбакиева на юг до проспекта Аль-Фараби.
Дополнено. 21.04.2023, 17.00
Также 23 апреля до 12.00 будет ограничено движение следующих троллейбусных маршрутов: № 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 25.
Читаемое
23.04.2023, 09:06Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 23 апреля 23.04.2023, 11:5512086В горах близ Алматы выставлены блокпосты 23.04.2023, 11:348456В Жетысуской области задержана ОПГ, вымогавшая у бизнесмена 15 тысяч юаней 23.04.2023, 12:186551В одном из районов Алматы продолжаются работы по ликвидации аварии на крупном водопроводе 23.04.2023, 14:216441Скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка-джигит" 21.04.2023, 12:00122446Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье 21.04.2023, 14:22121441Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города 21.04.2023, 11:01119396Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 18.04.2023, 15:42119011В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП 21.04.2023, 09:24117146Air China возобновляет полеты в Казахстан 01.04.2023, 12:05214281Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 24.03.2023, 17:18200131Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 24.03.2023, 16:49195181Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане 24.03.2023, 21:22189941В Алматы установили домик для бездомных кошек 01.04.2023, 11:07185366Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?