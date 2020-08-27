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Количество мест в школах Алматы увеличилось на 4 тыс.

26.08.2020, 16:11 4186
Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - В Алматы открыли школы и пристройки к школам, которые обеспечили в городе 4 тыс. новых школьных мест, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил сдающиеся в эксплуатацию школы на 1200 мест в микрорайоне Мамыр Ауэзовского района и на 600 мест в микрорайоне Нуршашкан Турксибского района. Также он осмотрел новые пристройки к школам: на 300 мест в Бостандыкском районе, на 192 места в микрорайоне Карасу Алатауского района, на 850 мест в микрорайоне Думан Медеуского района.
 
Кроме того, аким Алматы посетил новое здание музыкальной школы №5 на 350 мест и частный многофункциональный музыкальный центр, открывшийся на днях.
 
Во время осмотра школ Б. Сагинтаев дал ряд поручений, касающихся благоустройства и озеленения прилегающих территорий, строительства и ремонта подъездных дорог и тротуаров. Он обратил внимание директоров учебных заведений на необходимость строгого соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности в дежурных классах. 
 

Новые места разгрузят имеющиеся школы. Например, в Думане потребность в ученических местах на сегодняшний день полностью удовлетворена. А в Нуршашкане это первая построенная школа, которая позволит снизить нагрузку на другие школы Турксибского района", - сказал Сагинтаев.

 
В целом в текущем году вместе с двумя школами и пятью пристройками создано более 3,8 тыс. ученических мест. Учитывая активные темпы роста населения, продолжается строительство четырех пристроек к школам на 1925 мест. Также прорабатываются планы строительства школ и пристроек почти на 26 тыс. мест. Планируется открытие четырех частных школ на 2240 мест.
 

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