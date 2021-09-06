На развитие сельского хозяйства в Алматинской области выделили 50 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Ведущей отраслью экономики Алматинской области является сельское хозяйство, на развитие которого из госбюджета в 2021 году было выделено 50 млрд тенге, из них около 43 млрд тенге планируется направить на субсидии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В аграрном секторе Алматинской области трудятся 201 тыс. человек. В регионе действуют около 50 тыс. субъектов сельского хозяйства, 300 тыс. подсобных хозяйств и 373 перерабатывающих предприятия.

На сельское хозяйство из казны в текущем году выделено 50 млрд тенге, на субсидии - 43 млрд тенге: например, на приобретенные теплицами элитных семян огурцов и томатов первой репродукции предусмотрено субсидирование на 50%.

В общем растениеводстве проводится субсидирование по следующим направлениям: семена, минеральные удобрения и гербициды, уникальные посадочные материалы, ликвидация болезней деревьев, перерабатывающие предприятия сахарной свеклы и кукурузы на зерно", - говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области Бахтияр Шампиков.

В этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на 972,3 тыс. гектаров, по сравнению с прошлым годом посевные площади увеличены на 3,8 тыс. гектаров. В прошлом году этот показатель составил 968 тысяч гектаров. В частности, посевная площадь пшеницы увеличилось на 10,9 тыс. гектаров, кукурузы - на 9,5 тыс. гектаров, кормовых культур - на 8,0 тыс. гектаров, картофеля и овощебахчевых культур - на 1,3 тыс. гектаров. Засеяно 16,1 тыс. гектаров сахарной свеклы.

На сегодняшний день из 303 тыс. гектаров колосовых культур собрано 524 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 17,3 центнера с гектара. А с 15 тыс. гектаров картофельных полей собрано 288 тыс. тонн урожая.

Что касается овощей, то с 21 тыс. гектаров получено 596 тыс. тонн урожая. С 4 тыс. гектаров собрано 110 тыс. тонн бахчевых культур.

Подчеркнем, что фермеры своевременно обеспечены качественными семенами, удобрениями, техникой, горюче-смазочными материалами. Еще на весенние полевые работы через Аграрную кредитную корпорацию в рамках кредитной программы "Кен Дала", 92 хозяйства получили 1,3 млрд тенге.

Льготное горюче-смазочные материалы распределяются через Минэнерго, в нашу область выделены гарантированные 13,8 тыс. тонн дизельного топлива, средняя цена за литр - 177 тенге. В настоящее время поставлено 6228 тонн, из них 2811 тонн передано 213 хозяйствам", - поделился Бахтияр Шампиков.

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