26.12.2022, 08:35 35011
Высокогорному катку "Медеу" исполнилось 50 лет
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Алматы отметили 50-летие высокогорного спортивного комплекса "Медеу", расположенного в высокогорном урочище Медеу на высоте 1691 метр над уровнем моря.
На территории катка были размещены многочисленные развлекательные интерактивные площадки и исторические зоны, сообщили в городском акимате.
Громким открытием празднования стал парад выдающихся казахстанских спортсменов и тренеров. Также на льду со своей специальной программой выступила казахстанская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года и бронзовый призер II зимних юношеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева.
В рамках праздника состоялось представление легендарного ледового балета "Ледовая симфония" и гала-шоу "И в сердце горячо". Также гости смогли увидеть выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.
Кроме того, по случаю празднования 50-летия комплекса в Алматы приехала известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.
На своей странице в Instagram спортсменка выложила видео выступления на катке "Медеу" под песню Димаша Кудайбергена Your Love.
Завершился праздник концертом Mолданазара и праздничным фейерверком.
Медеу - высокогорный спортивный комплекс, расположенный в высокогорном урочище Медеу. 10 500 квадратных метров льда на высоте 1691 метр над уровнем моря. Самый высокогорный из действующих открытых стадионов. Лидер по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте. Самый посещаемый спортивный комплекс в Казахстане. Памятник градостроительства и архитектуры.
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26.12.2022, 16:12 21741
Сети 5G к концу года запустят в трех городах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сети 5G к концу года запустят в трех городах Казахстана, сообщил в ходе брифинга центральной службы коммуникаций вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхат Оразбек.
Согласно национальному плану "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", к концу 2022 года планируется запуск сети 5G в трех наших республиканских городах - Алматы, Астане и Шымкенте. В период до 2025 года планируется развертывание сетей практически во всех областных центрах страны", - сообщил Асхат Оразбек.
По его словам, в перспективе основные пользователи сети 5G будут определяться из заинтересованных лиц.
Это и абоненты крупного бизнеса, которым нужны высокие скорости, это и активные пользователи соцсетей, которые много смотрят, очень много видео и которым требуется хорошая качественная связь", - пояснил вице-министр.
Напомним, 22 декабря 2022 года состоялся открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи (5G).
Победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G.
26.12.2022, 15:18 23516
Казгидромет впервые открывает доступ к метеорологической базе данных
Фото: Depositphotos
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С декабря 2022 года на сайте РГП "Казгидромет" открывается новый раздел "Метеорологическая база данных", где можно будет найти подробную информацию по температуре воздуха и почвы, влажности воздуха, скорости и направлению ветра, атмосферному давлению, облачности, осадкам и т.д.
В базу загружены данные с 2000 года, выполненные метеостанциями РГП "Казгидромет".
Пользователь может получить объективную и точную информацию за период с 2000 по 2021 год. Этот свод упрощает работу строительных и транспортных компаний, помогает в расчетах и анализе, так как это точные данные о силе ветра, количестве выпадающих осадках, низких и высоких температурах по конкретным населенным пунктам. Информация будет дополняться и по мере необходимости изменяться для удобства пользователей", - отметили в Казгидромете.
Метеорологическая наблюдательная сеть состоит из 347 метеорологических станций, расположенных по всей территории республики и ведущих непрерывный мониторинг.
26.12.2022, 12:45 27331
Разовую легализацию праворульных автомобилей разрешили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут разово легализовать иностранные машины с праворульным управлением, сообщил на заседании сената исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
В ходе заседания сенатор Нурлан Бекназаров констатировал, что на сегодняшний день в Казахстане установлен законодательный запрет на эксплуатацию праворульных авто, однако некоторые граждане уже ввезли праворульные автомобили с иностранными номерами и сейчас не могут их оформить.
По словам Кайсар Султанбаева, в связи с поручением главы государства будет проведена разовая акция по легализации праворульных автомобилей.
На сегодня у нас в связи с поручением президента проводятся работы по разовой легализации транспортных средств, и только недавно мы внесли соответствующие поправки, что праворульные транспортные средства будут внесены в разовую легализацию государственной регистрации. Сейчас таких авто около 20 тысяч", - цитирует спикера "Казправда".
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в Налоговый кодекс. Поправки предусматривают введение с 1 января 2023 года пониженной ставки регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.
26.12.2022, 12:25 28276
Десятки фактов незаконной торговли пиротехникой выявлены в Казахстане
У нарушителей изъято более 1850 единиц несертифицированной пиротехнической продукции
Фото: Акимат Алматы
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При оперативно-профилактическом мероприятии "Пиротехника", которая стартовала 25 декабря в Казахстане, выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий, сообщил в ходе брифинга старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Амиржан Байгошев.
На сегодняшний день по республике проведено порядка четырехсот рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли, а также на предмет законности перевозки пиротехнических изделий. В результате выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий. У нарушителей изъято более 1850 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, рассказал представитель МВД.
Кроме того, полицейские проводят мониторинг социальных сетей на предмет незаконной реализации товаров и предметов, на которые распространяется разрешительный порядок.
Так, 13 декабря в Астане посредством приложения "2ГИС" было обнаружено объявление о продаже пиротехники с доставкой, свободная торговля которой запрещена законодательно.
В ходе проверки у реализатора было изъято 183 несертифицированных пиротехнических изделия, составлен административный протокол, наложен штраф", - рассказал Байгошев.
Кроме того, на прилегающей территории одного из торговых домов в Астане установлена незаконная продажа пиротехническими изделиями. Продукция изъята, составлен адмпротокол по статье 196 и наложен штраф.
Многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
По словам замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Ерболата Турткараева, ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров. При этом около 18% возгораний от общего числа происходят по причине неправильного использования пиротехнических изделий.
В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек (из них 29 детей). Госпитализировано 8 человек, 7 из них - дети.
26.12.2022, 11:02 31256
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Зимние каникулы начнутся с 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Вторая четверть закончится 30 декабря. Зимние каникулы для казахстанских школьников продлятся девять дней - с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.
В понедельник, 9 января, ученики вернутся за парты.
Напомним, Казахстанцы на Новый год отдохнут 1, 2, 3 января. Рождество, 7 января, в этом году выпадает на субботу, переносов выходных дней не будет. В целом при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в январе 11 дней, при шестидневной - 8 дней.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило сроки начала и завершения учебного года, а также длительность каникул школьников.
25.12.2022, 21:00 49076
В Алматы почтили память легендарного Кара майора
Фото: МО РК
Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Десантно-штурмовых войск и 177-го отряда специального назначения установили мемориальную доску на стене дома, где жил герой войны в Афганистане Керимбаев Борис Тукенович, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
Митинг открыл командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев. Он рассказал о жизненном и военном пути Кара майора, его заслугах и бесценном военном опыте, которым Борис Керимбаев щедро делился с молодым поколением военнослужащих.
Открывая эту мемориальную доску, я хочу сказать, что в каждой бригаде и каждом полку Десантно-штурмовых войск создан уголок памяти Кара майора. Когда приходят служить молодые солдаты, их первым делом знакомят с его доблестным военным и жизненным путем", - отметил генерал-майор Алмаз Джумакеев.
Отдать дань памяти собрались родные и близкие Бориса Керимбаева, командование и личный состав Десантно-штурмовых войск, подразделения специального назначения, где он был первым командиром, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.
У дома также собрались ветераны войны в Афганистане и молодое поколение казахстанцев - воспитанники республиканского движения "Жас сарбаз" и военно-патриотического клуба имени Кара майора. Специально на это мероприятие приехал из Узбекистана ветеран войны в Афганистане командир "первого мусульманского батальона" полковник Хабибджан Холбаев, участник штурма дворца Амина в 1979 году.
Мероприятие завершилось возложением цветов и торжественным прохождением маршем под звуки военного оркестра.
Легендой Борис Керимбаев прослыл в ходе афганской кампании. В командировке в Афганистане он находился с 1981 по 1983 годы. Почти на протяжении года его "второй мусульманский батальон" вел ожесточенные бои с превосходящими силами моджахедов, удерживая стратегически важное Панджшерское ущелье. В результате успешных действий 177-го отряда моджахеды были вынуждены прекратить боевые действия и заключить перемирие на этом важнейшем направлении.
25.12.2022, 18:22 55551
Как отдохнут казахстанцы на новогодние праздники
Фото: Depositphotos
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На Новый год казахстанцы отдохнут три дня.
Граждане, работающие 5 дней в неделю, в январе будут отдыхать 11 дней, а те, у кого шестидневная рабочая неделя, - отдохнут 8 дней, включая праздники и выходные.
Казахстанцы на Новый год отдохнут 1, 2, 3 января. Рождество, 7 января, в этом году выпадает на субботу, переносов выходных дней не будет.
25.12.2022, 15:43 47011
Казахстанцам рекомендуют носить маски в местах скопления людей
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова на заседании по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в стране порекомендовала гражданам соблюдать масочный режим в местах скопления людей, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных", - проинформировала в ходе заседания главный санврач РК.
Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области) показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.
В этой связи Есмагамбетова напомнила, что в соответствии с ПГГСВ при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.
За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%, отметила она.
В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%.
Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями Айжан Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил:
1) использование просторных помещений для исключения скопления населения;
2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия;
4) соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.
Напомним, министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала о циркуляции свиного гриппа. По ее словам, в стране идет микс инфекции, суперинфекции.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?