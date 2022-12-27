Высокогорному катку "Медеу" исполнилось 50 лет

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Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Алматы отметили 50-летие высокогорного спортивного комплекса "Медеу", расположенного в высокогорном урочище Медеу на высоте 1691 метр над уровнем моря.





На территории катка были размещены многочисленные развлекательные интерактивные площадки и исторические зоны, сообщили в городском акимате.





Громким открытием празднования стал парад выдающихся казахстанских спортсменов и тренеров. Также на льду со своей специальной программой выступила казахстанская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года и бронзовый призер II зимних юношеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева.





В рамках праздника состоялось представление легендарного ледового балета "Ледовая симфония" и гала-шоу "И в сердце горячо". Также гости смогли увидеть выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.





Кроме того, по случаю празднования 50-летия комплекса в Алматы приехала известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.





На своей странице в Instagram спортсменка выложила видео выступления на катке "Медеу" под песню Димаша Кудайбергена Your Love.









Завершился праздник концертом Mолданазара и праздничным фейерверком.





Медеу - высокогорный спортивный комплекс, расположенный в высокогорном урочище Медеу. 10 500 квадратных метров льда на высоте 1691 метр над уровнем моря. Самый высокогорный из действующих открытых стадионов. Лидер по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте. Самый посещаемый спортивный комплекс в Казахстане. Памятник градостроительства и архитектуры.