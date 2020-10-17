Средняя зарплата врачей будет составлять не менее 550 тыс. тенге к 2025 году

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Директор республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев на брифинге СЦК сообщил, что к 2025 году средняя заработная плата врачей будет составлять не менее 550 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Согласно государственной программе развития здравоохранения, на 2020-2025 годы, соотношение средней заработной платы врача к средней заработной плате в экономике будет доведено в 2023 году до уровня - 1,8 к одному, а в 2025 году средняя заработная плата врача на одну ставку в РК составит не менее 550 000 тенге. Запланированный индикатор соотношения среднемесячной заработной платы врача на 1 должность к среднемесячной номинальной заработной плате работника в экономике региона в 2020 году составляет 1:1,3", - рассказал Тосекбаев.

Спикер отметил, что ежегодно более тысячи врачей уезжают работать за рубеж, не найдя стимула для дальнейшего развития на родине.

Добавьте к этому психоэмоциональную нагрузку, уязвимость в правовом поле и низкие социальные гарантии. Растёт и внутренняя миграция дипломированных кадров. По официальным данным, 11 278 медработников переехали из периферии в города", - уточнил он.

Тосекбаев подчеркнул, что необходимо поднять статус врача и в целом медицинского работника за счёт системы мер социальной поддержки и гарантий, путём предоставления хороших условий для проживания, нормального уровня подъёмных средств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства