Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 16 апреля, зарегистрировано еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом число зарегистрированных подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алматы составляет 398", - сообщили в пресс-службе акимата города.

По информации пресс-службы, инфицированные - "пятеро молодых людей, из них трое 2000 года рождения, двое 2001 года. Все они из числа контактных с ранее выявленными, находились на изоляции в карантинном стационаре".

Сегодня с выздоровлением выписаны еще шестеро пациентов, среди них четыре женщины и двое мужчин. Четверо выписанных из числа прилетевших, один из местных контактированных и один медицинский сотрудник Детской инфекционной больницы. Итого - 67 выписанных (переболевших) Covid-19", - отметили в пресс-службе.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 329 пациентов с учётом женщины из Алматинской области. О состоянии получающих лечение: 1 пациент крайне тяжёлый, у пятерых тяжелое, у 50 средней степени тяжести, у 273 состояние удовлетворительное. В провизорных госпиталях находятся 368 граждан, из них семеро детей, на карантинной изоляции 426, на домашнем карантине - 7288", - проинформировали в пресс-службе.

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