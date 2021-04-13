Мир отмечает 60-летие полета человека в космос

БАЙКОНУР. 12 АПРЕЛЯ - "Поехали!" - знаменитое приветствие советского космонавта Юрия Гагарина прозвучало 60 лет. 12 апреля 1961 года впервые в истории состоялся полет человека в космос, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике "Восток", сделав один виток вокруг Земли. Полет занял 108 минут, после чего космонавт благополучно приземлился.

Гагаринский полет" доказал возможность благополучных полетов в космос и положил начало новой эпохи. С космодрома "Байконур", расположенного на территории Казахстана, в последующие годы стартовали десятки экспедиций.

Как отмечает Роскосмос, уже более 20 лет в непрерывном пилотируемом режиме работает Международная космическая станция, на борту которой в настоящее время работает экипаж 64-й длительной экспедиции.

Байконур остается крупнейшим космодром в мире, его площадь - 6717 квадратных километров, отсюда был запущен и первый в истории человечества Спутник. До 2050 года Байконур арендуется Российской Федерацией.

Наличие космодрома определило и развитие космической отрасли в Казахстане. Отсюда на МКС в разные годы отправлялись три казахстанских космонавта.

В рамках празднования 60-летия гагаринского полета 9 апреля в Байконуре прошла Международная научно-практическая конференция с участием руководства Казахстана и России и высоких представителей других заинтересованных сторон, сообщили в пресс-службе МИД РК.

С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остаётся крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов", - подчеркнул на конференции премьер-министр РК Аскар Мамин.

В рамках космической программы Казахстаном созданы и функционируют три спутниковые группировки. На космодроме Байконур сегодня реализуются два крупных проекта с казахстанским участием: ракетно-космический комплекс "Байтерек" и модернизация знаменитого "Гагаринского старта".

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