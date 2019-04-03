В Кокшетау в зоне с риском подтопления находится более 600 домов и объектов

Кокшетау. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете по ЧС рассказали о паводковой обстановке в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

"В реке Кылшакты поднялся уровень воды выше критического и держался в напряжении. Усугубили ситуацию подъема уровня воды в Кокшетау боковые притоки с территории Бурабайского и Зерендинского районов, образовавшиеся из-за таяния 10-15 сантиметрового снега, выпавшего 31 марта. Благодаря заранее заготовленным инертным материалам, отсыпке опасных участков, укладке мешкотары, очистке русла реки от мусора и разрушению ледового покрова на входе реки в озеро Копа, оперативному реагированию на ухудшение обстановки и укреплению Ивановской плотины, удалось избежать катастрофических затоплений и минимизировать нанесенный ущерб. Всего в красной опасной зоне с риском подтопления в Кокшетау находится более 600 домов и объектов", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.

По данным КЧС, в этом году подтоплено 5 домов и порядка 15-16 дворовых территорий. "Подтопление произошло из-за боковых притоков и недостаточной пропускной способности водозабора по руслу реки на входе в город. Далее вода прошла в штатном режиме, подтоплении домов и объектов не допущено", - пояснили в ведомстве.

На данный момент уровень воды идет на спад, оперативно начаты работы по откачке воды. Задействованы 16 мотопомп, 4 ассенизаторские машины, 2 трактора и 2 пожарные автоцистерны.

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