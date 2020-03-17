В Алматы отменили более 600 мероприятий

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Управление культуры города Алматы сообщило о введении ряда ограничений, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением правительства Республики Казахстан "Об усилении превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции в РК" было принято решение о переносе или отмене ранее запланированных мероприятий, в том числе и в городе Алматы.

Управлением культуры города Алматы вводятся следующие ограничения: с 13 марта 2020 года на территории города Алматы ввести временный запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий, конференций, семинаров, выставок; ограничен выезд с целью посещения международных культурных мероприятий в страны категории 1А, 1Б, 2 и 3.

Согласно утвержденному плану управления культуры на первое полугодие 2020 года было запланировано более 40 мероприятий. Из них на сегодняшний день были отменены 14, 26 перенесены на второе полугодие текущего года. Согласно календарному плану культурно-массовых мероприятий по городу Алматы был проведен мониторинг, по итогам которого только на март - апрель отменено по культурно-зрелищным организациям 211 и по театрам 383 мероприятия. Всего по городу отменено более 608 мероприятий. Также на сегодняшний день все кинотеатры, зоопарки, музеи и библиотеки в городе не работают", - сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что организациям и учреждениям культуры города Алматы поручено усилить санитарно-профилактические мероприятия на территории своих организаций и обеспечить их необходимыми средствами: санитайзерами, антисептиками, памятками по профилактике коронавирусной инфекции.

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