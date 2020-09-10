За полгода более 630 тыс. казахстанцев получили плановое лечение на средства ОСМС

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Свыше 630 тысяч казахстанцев получили плановое лечение в стационарах страны в рамках страхового пакета за минувшее полугодие, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Фонде социального медицинского страхования, на плановое лечение казахстанцев за полгода фонд направил почти 50 млрд тенге. Еще порядка 42 млрд тенге выплачено за оказанные консультативно-диагностические услуги.

По данным фонда, самые актуальные среди диагностических услуг за данный период были КТ и МРТ. За полгода пациентами произведено более 96 тысяч услуг КТ на сумму свыше 1,1 млрд и более 101 тыс. услуг МРТ на сумму свыше 1,6 млрд тенге.

3 млн услуг стоматологии было оплачено за счет страховых средств, два млн услуг рентгена и более 1,6 млн услуг - УЗИ-диагностики.

По итогам 6 месяцев 2020 года за оказанные в рамках пакета ОСМС медицинские услуги выплачено более 156,7 млрд тенге. Отметим, что оплата производится только после проведения мониторинга качества и объема оказанных населению медицинских услуг. Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением клинических протоколов и необходимых требований к лечению", - уточнили в пресс-службе фонда.

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