Более 70 предприятий Кызылординской области представят свою продовольственную продукцию на ярмарке в Нур-Султане

Кызылорда. 20 сентября. Kazakhstan Today - Более 70 предприятий из семи районов Кызылординской области представят свою продовольственную продукцию на ярмарке в Нур-Султане 21 и 22 сентября, передает Kazakhstan Today.

На прилавках товаропроизводителей региона будут представлены свыше 40 наименований товаров в объеме 270 тонн. Предприятия привезут 80 тонн риса, 4 тонны молочной продукции, 16 тонн рыбы, 15 тонн овощей, 3,5 тонны фруктов, 145 тонн бахчевых культур (дыня, арбуз, тыква), 10 тонн пищевой соли и так далее, сообщил официальный сайт столичного акимата.

Свой рис на ярмарке реализуют такие фирмы, как "Сыр Маржаны", "Достык - Жер", "Акжарма и К." и "Агрохолдинг "Байконыр", рыбу и рыбные изделия представят "Арал", "Куаныш", "АР-Н-КОН", "АСТО", "СПК "Кызылорда Балык", индивидуальные предприятия "Игиликов", "Кошкарбаев", "Кошекбаев", "Караев", молочные изделия будут от "Аруана" и "Сейтенова", "Майдакола", сельского округа "Акжона", "Рахман", "Жайылма" и "Алтынбекова".

В этот же день на ярмарке будет представлена продукция Актюбинской области. В общей сложности две области привезут в Нур-Султан 484 тонны продукции.

По традиции в рамках мероприятия состоится концертная программа артистов, певцов и танцевальных коллективов регионов. Ярмарка состоится у ТРЦ "Хан Шатыр".

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