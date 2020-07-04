В СКО полицейские уничтожили 724 единицы оружия

Петропавловск. 3 июля. Kazakhstan Today -1 и 2 июля полицейские СКО провели уничтожение очередной партии огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.



Эта процедура проходит в присутствии комиссии, с обязательной видеорегистрацией. Сначала полицейские деформируют образцы, пропиливая стволы, чтобы привести в состояние, непригодное к использованию. Затем оружие под охраной, в опечатанных ящиках доставляется на предприятие, имеющее сталеплавильную печь. На этот раз в переплавку пошли 724 единицы. Из них 26 направлены на уничтожение по решению административных и уголовных судов.



"Это незаконно хранившиеся образцы, а также конфискованные орудия преступлений, использовавшиеся в основном для незаконной охоты. В основном же оружие жители области сдают добровольно. Обычно это охотничьи ружья, доставшиеся в наследство людям, которые не хотят оформлять права владения опасными предметами. Кому-то случается и найти утерянное либо спрятанное оружие", - отмечает начальник Управления тылового обеспечения ДП СКО майор полиции Александр Терехов.



Напомним, 1 июля в Казахстане стартовала ежегодная акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране желающим сдать имеющиеся предметы вооружения достаточно позвонить по телефонам "горячей линии", указанным на сайтах департаментов полиции, либо на номер 102.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства