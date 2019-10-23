Почти 75% казахстанцев доверяют президенту Токаеву - соцопрос

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Почти 75% казахстанцев доверяют президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, показал массовый опрос , проведенный Институтом Евразийской интеграции с целью выявления общественного восприятия и отношения населения к деятельности главы государства, передает Kazakhstan Today.

Опрос проведен в 14 областных центрах и сельских населенных пунктах, трех городах республиканского значения - Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. Выборка репрезентативна, по выделенным параметрам приближена к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет, отметили в Центре социологических исследований Института Евразийской интеграции.

По результатам опроса отмечается высокий уровень прямой поддержки президента страны. 70,3% населения поддерживают Токаева в качестве главы государства.

В обществе наблюдается достаточно высокий уровень доверия к президенту РК - 74,9%. Большинство респондентов довольны в целом деятельностью главы государства.

Более 70% опрошенных респондентов считают, что президентские инициативы способны помочь росту благополучия населения и развитию страны.

Наиболее важными мерами Токаева, по мнению респондентов, стали: "заявление президента о том, что земля иностранным гражданам не будет продаваться"; "ужесточение наказания за тяжкие преступления против личности, особенно против детей"; "предоставление арендного жилья многодетным и малообеспеченным семьям"; "кредитная амнистия"; "активизация сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями".

В рейтинге личных ожиданий от президента и правительства в плане социальной поддержки населения Казахстана и дальнейшего развития страны респондентами были отмечены такие вопросы, как повышение заработной платы, пенсий и в целом благосостояния населения, борьба с бедностью, обеспечение доступности жилья для широких слоев населения. Также в числе значимых ожиданий - борьба с коррупцией и преступностью, работа над качеством медицинских услуг и образования.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента РК , состоявшихся 9 июня текущего года. Он набрал более 70% голосов избирателей.

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