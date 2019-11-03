Свыше 75 тонн продукции представили сельхозтоваропроизводители на ярмарке в Кокшетау

Кокшетау. 2 ноября. Kazakhstan Today - Первая осенняя ярмарка порадовала своих гостей большим ассортиментом товара, который представили сельхозтоваропроизводители из различных регионов области, передает корреспондент агентства.

Более 100 предпринимателей привезли 36 тонн мясных и колбасных изделий, 4,5 тонны свежей рыбы, 152 тыс. штук яиц, порядка 6 тонн молока и молочной продукции, более 12 тонн муки, 6,5 тонны картофеля и овощей и много другой продукции, рассказали в управлении внутренней политики региона.

Сегодня жители и гости областного центра смогли приобрести продукцию, полюбившуюся не только в республике, но и за ее пределами. На прилавках была представлена продукция таких брендов, как ТОО "Гормолзавод", ТОО "Садовое", ТОО "Натиже", ТОО АФ "Родина", ТОО "Ижевский", ТОО МПК "Бижан", ТОО "Красноярские колбасы", ТОО "Казгеркус", ТОО "Капитал Проджект" по ценам ниже рыночных на 10-15%.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с качеством продукции и ценами на них.

По словам постоянной посетительницы ярмарки пенсионерки Людмилы Кривошеевой, сельскохозяйственная ярмарка очень выгодна для горожан.

Сегодня на ярмарке было большое разнообразие продуктов. Довольна, что у нас в городе проводятся такие ярмарки. Во-первых, вся продукция от местных товаропроизводителей, во-вторых, конечно, радуют цены. Хочется поблагодарить организаторов за такой праздник", - поделилась жительница областного центра.

Помимо продуктов питания горожане с удовольствием покупали саженцы плодовых деревьев и кустарниковых пород, а также изделия из дерева.

К слову, было представлено свыше 50 наименований продуктов питания на сумму 79,7 млн тенге.

Традиционно для посетителей организована и концертная программа с участием творческих коллективов области, которые придали мероприятию особое праздничное настроение.

Отметим, что в предстоящий выходной, 9 ноября, в Кокшетау пройдет аналогичная ярмарка.

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