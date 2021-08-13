7 млн тенге за отопление вернут потребителям Северо-Казахстанской области

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 12 ИЮНЯ - Потребителям Северо-Казахстанской области вернут более 7 млн тенге за тепло, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Перерасчет стоимости за услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепла, провел областной департамент антимонопольного комитета совместно с поставщиками теплоснабжения.

В результате проведенной работы сумма, подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2020-2021 годов по Северо-Казахстанской области составила 7 552 532,5 тенге с НДС. Из них возврат у ТОО "ДАНИЯ-2014" - 4 578 893,05 тенге, ТОО "Тайынша Жылу Сервис" - 20 440,35 тенге, ТОО "Алпаш" - 1103,76 тенге, ТОО "Жана Есіл-Феникс" - 5 659,23 тенге, ТОО "Саумалкол жылу" - 2 898 756,86 тенге, ТОО "Тайынша Астык" - 47 679,21 тенге. Данный перерасчет будет отражен в платежном документе при последующем расчете за отопление на 2021-2022 годы потребителями, не имеющими приборов учета, с указанием слова "перерасчет" в зависимости от жилой площади потребителя", - сообщили в департаменте.

В ведомстве также напомнили, что по мере перехода всех потребителей на общедомовые приборы учета тепла, потребитель будет производить оплату только за фактически потребленный объем тепловой энергии и, соответственно, в перерасчетах не будет необходимости.

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