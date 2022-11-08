7 ноября - годовщина празднования Великой Октябрьской социалистической революции

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Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября в мире отмечается памятная дата - День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в ходе происходящих в России политических событий в Петрограде (с 1924 года - Ленинград, с 1991 года - Санкт-Петербург) было свергнуто временное правительство и провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов.

На всей территории государства переход власти от органов управления временного правительства к революционным комитетам и Советам происходил на протяжении осени 1917 года - весны 1918 года.

В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны. Она привела также к глобальным изменениям в системе международных отношений, способствовала развитию революционных процессов и национально-освободительного движения в мире, информирует РИА Новости.

В результате Октябрьской революции на большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик. В него входили 15 союзных республик.

В 1988-1990 годах в условиях перестройки в СССР все союзные республики провозгласили суверенитет. В начале декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования СССР. Россия 22 декабря 1991 года приняла на себя права и обязательства бывшего СССР.

На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции.

Впервые его отпраздновали в 1918 году. 2 декабря 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет принял Кодекс законов о труде, где 7 ноября значился выходным днем и назывался "Днем Пролетарской Революции".

В 1927 году в честь 10-летия революции народу был "подарен" дополнительный праздничный день - 8 ноября. В 1928 году в Кодекс законов о труде РСФСР были внесены соответствующие изменения. 7-8 ноября стали называться "Годовщина Октябрьской революции".

В период руководства страной Иосифом Сталиным окончательно оформился праздничный канон: демонстрация трудящихся, появление вождей на трибуне Мавзолея и военный парад на Красной площади. Эти традиции соблюдались неукоснительно, и даже 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали немцы, не стало исключением: полки, прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт. Парад 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции.

В 1970-х годах ситуация начала меняться. На праздничную демонстрацию уже стали направлять по разнарядке с предприятий. Впрочем, население радовалось двум выходным дням (выходным до 1992 года было и 8 ноября), а потому параллельно с официальным праздничным ритуалом 7 ноября стал оформляться народный ритуал: утреннее семейное застолье и просмотр трансляции парада. Ни к революции, ни к государственному пафосу этот ритуал отношения не имел.

История праздника Октября закончилась вместе с историей СССР. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 года. С 1992 года 8 ноября перестал быть праздничным днем.

Великая Октябрьская социалистическая революция стала началом нового мира, мира, освобождающегося от рабства и эксплуатации. Социализм из теории превратился в реальность. Впервые в истории человечества возник новый тип государства - Советское социалистическое государство, основанное на диктатуре пролетариата. И возникло оно в России! Октябрьская революция продемонстрировала всему миру, как избавиться от капитализма и эксплуататоров, показала, как эта мечта может стать реальностью. Новое наступление сил социализма впереди, оно неизбежно. Опыт Октябрьской революции будет и впредь для нас примером и руководством к действию. Да здравствует 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!" - пишет телеграм-канал "Коммунистический Мир".

В годовщину Октябрьской революции представители коммунистических и левых народно-патриотических организаций проводят памятные мероприятия.