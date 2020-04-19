Бывший замакима Актобе арестован за хищение 80 млн тенге

Актобе. 18 апреля. Kazakhstan Today – В Актобе задержали бывшего заместителя акима Жангельды Аубакирова. Чиновника подозревают в присвоении 80 млн тенге, выделенных на украшение города к Новому году, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , неделю назад чиновник уволился из администрации. Накануне суд санкционировал его арест на два месяца.

По предварительным данным, экс-замакима вместе с руководителем отдела ЖКХ присвоил порядка 80 миллионов тенге из бюджета. Деньги предназначались для новогоднего оформления города. Но, согласно материалам дела, чиновники нашли предпринимателей, которые согласились украсить Актобе за свой счет. А бюджетные миллионы осели в карманах подследственных, говорится в сюжете.





Отмечается, что на должность замакима Аубакирова назначили всего девять месяцев назад. Курировал он вопросы ЖКХ.





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