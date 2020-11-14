Байбек: 80% предложений граждан учтены в принятых региональных программах партии Nur Otan

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек подвел итоги второго этапа внутрипартийных праймериз, прошедшего на этой неделе, передает Kazakhstan Today.

Первое. Мы завершили формирование партийных списков в маслихаты всех уровней. 6253 партийца вошли в партийные списки Nur Otan в качестве кандидатов в 216 маслихатов.

Как вы помните, на первом этапе в праймериз приняли участие более 10 тысяч кандидатов. В общереспубликанском онлайн-голосовании с 1 по 4 октября участвовало более 662 тысяч человек или 84% всех нуротановцев. В рамках же второго уровня праймериз на районных и городских партийных конференциях в электронном голосовании приняли участие более 10 тысяч делегатов-выборщиков, представлявших более 4,5 тысяч первичных партийных организаций", - написал первый зампред партии в Facebook.

Он отметил, что все конференции и дебаты транслировались в онлайн-режиме в социальных сетях, что обеспечило открытость и прозрачность процесса выборов.

Второе. Сформированы народные списки Nur Otan. Как показал анализ, представленность женщин увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет - с 51 года до 44 лет.

24% партийных списков составляют действующие депутаты, а 76% - новые лица. Это позволило удовлетворить запрос общества на обновление", - подчеркнул Байбек.

При этом в партию, по его словам, вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки Nur Otan.

Третье. На партийных конференциях утверждены районные и городские предвыборные программы. В рамках реализации концепции президента Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" все проекты программ были широко обсуждены в ходе праймериз с населением", - продолжил партиец.

Он подчеркнул, что более 80% из 17 тысяч предложений и замечаний граждан учтены в принятых региональных программах.

И четвертое. Итоговый список в мажилис от партии будет утвержден 25 ноября на XX съезде Nur Otan. По итогам дебатов уже определились 723 победителя, которые войдут в партийные списки 14 областей. Из них 236 человек примут участие в областных дебатах на следующей неделе для включения в партийный список мажилиса от Nur Otan", - рассказал Байбек.

Он отметил, что кандидаты от столицы, Алматы и Шымкента уже избраны. С результатами электронного голосования можно ознакомиться на сайте Primaries.kz.

Как отмечают сегодня в экспертном сообществе, праймериз партии позволил добиться главного - сформировать на конкурентной, открытой и прозрачной основе корпус потенциальных депутатов, отобранных из числа наиболее авторитетных и пользующихся доверием общества людей. Таким образом, Nur Otan на практике реализовал принцип "Сильные лидеры - сильная партия", объявленный Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в рамках "перезагрузки" правящей партии", - заявил Байбек.

Зампред также добавил, что праймериз "как успешно зарекомендовавший себя в передовых странах демократический инструмент станут неотъемлемой частью партийно-политической системы, создав условия для формирования новой политической культуры в нашем обществе".

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