80 человек обнаружили в ходе рейда в одном из увеселительных заведений Алматы

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Мониторинговая группа в Алматы выявила 80 человек в одном из увеселительных заведений, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручения председателя Алматинского городского филиала партии Nur Otan Бакытжана Сагинтаева в Алматы представители партии совместно с ДККБТУ и департаментом полиции проводят работу по выявлению нарушений карантинного режима.

Мониторинговая группа выезжает в общественные места города, в частности, на объекты общественного питания, где выявляют нарушения постановления главного государственного санитарного врача города "О поэтапном смягчении ограничительных мер". Зачастую администраторы заведений игнорируют установленные нормы.

Так, в одном увеселительном заведении в закрытом помещении в 23.15 находились 80 посетителей, некоторым из них продавали спиртные напитки.

За неделю мониторинговая группа выявила нарушения на 19 объектах общественного питания.

На администраторов заведений были составлены административные протоколы. Документы переданы в уполномоченные органы для привлечения владельцев данных заведений к административной ответственности по различным статьям, в большинстве случаев - по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и статье 441 (Нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах).

Согласно постановлению главного санврача Алматы, все объекты общественного питания должны работать с 09.00 до 23.00 часов на открытом воздухе. Количество посадочных мест не должно превышать 50.

Алматинский городской филиал партии Nur Otan напоминает, что по поводу неправомерных действий по городу населению можно обратиться в Комиссию партийного контроля по телефону 279-88-49.

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