В системе медстрахования находятся 84% казахстанцев

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - В системе социального медицинского страхования находятся 16 млн казахстанцев, или 84% населения страны, сообщил сегодня на коллегии Министерства здравоохранения председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болат Токежанов, передает Kazakhstan Today.

Болат Токежанов сообщил, что за пределами ОСМС остаются более 3 млн человек: из-за нерегулярности платежей не имеют статус 1,6 млн граждан, за 1,4 млн человек взносы и отчисления в течение года ни разу не производились.

Летом, в период выплаты 42 500, наблюдался всплеск платежей ЕСП от физических лиц. При сохранении этой тенденции потенциальный охват системой ОСМС мог бы достигнуть 92%. Важно продолжать системную работу по вовлечению населения в ОСМС - акиматам регионов повысить эффективность региональных штабов с привлечением НПП "Атамекен", территориальных подразделений Комитета госдоходов и медицинских организаций. Особое внимание этому вопросу необходимо уделить акиматам Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей и города Шымкент, где в статусе застрахованных находятся менее 80% населения", - подчеркнул глава ФСМС.

По информации Министерства здравоохранения РК, в 2020 году в систему медстрахования в виде взносов и отчислений поступило 550 млрд тенге. Транш государства за 15 льготных категорий граждан составил 297,6 млрд тенге, или 54% от всех поступлений. Работодатели за своих работников перечислили 162 млрд тенге (29%).

Взносы работников составили 72,2 млрд тенге, индивидуальных предпринимателей - 10,4 млрд тенге, лиц, работающих по договорам ГПХ - 2,3 млрд тенге, плательщиков ЕСП - 2,8 млрд тенге, самостоятельных плательщиков - 2,3 млрд тенге.

В разрезе регионов лидерами по взносам и отчислениям в ОСМС стали города Алматы и Нур-Султан, Карагандинская область. Наименьшие уровни платежей - в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях", - добавили в ведомстве.

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