Противочумные костюмы стоимостью 8,5 млн тенге пытались вывезли из Казахстана

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники предотвратили вывоз средств индивидуальной защиты, передает Kazakhstan Today.

25 октября 2020 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) предотвращен вывоз из Казахстана 54 710 комплектов одноразовых противочумных костюмов на сумму 8 527 125 тенге", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В ведомстве отметили, что в соответствии с приказом председателя комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан "О запрете выдачи разрешений на вывоз средств индивидуальной защиты", введен запрет на вывоз с территории РК медицинских средств индивидуальной защиты.

В данном пункте пропуска это не первый факт попытки провоза товаров, подпадающих под товары, запрещенные к ввозу (вывозу) в Республику Казахстан", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что 25 октября предотвращен вывоз из Казахстана в Кыргызстан медикаментов в количестве 10 262 штук (44 наименования лекарственных препаратов) на сумму около 2,5-3 млн тенге. Груз был без сопроводительных документов.

Кроме того, 23 октября департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в автомобильном пункте пропуска "Карасу" предотвращен ввоз из Кыргызстана в Казахстан алкогольной продукции 19 128 литров без сопроводительных документов. Груз был укрыт от пограничного контроля под общим товаром "Прохладительные напитки "Лимонад".

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