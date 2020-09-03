Пропавший в Алматы 9-летний мальчик ночевал у друга - полиция

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции города Алматы сообщили подробности поиска 9-летнего Месута Мырзакулова, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что мальчик накануне пришел в гости к другу, с которым раньше проживал по соседству. Его бабушке и дедушке Месут сообщил, что он находится у них с разрешения своей мамы, затем мальчик попросился переночевать. Поскольку было уже поздно, Месут остался в доме друга. Здесь ребенка и нашли", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.





В свою очередь, мы выражаем признательность всем, кто помогал искать мальчика. Общими усилиями - эта история со счастливым концом", - отметил Нурлан Алмасбеков.

По информации пресс-службы ДП, Месут Мырзакулов передан своей маме, которая пообещала впредь внимательно следить за сыном. В семье Месута двое детей: у него подрастает маленькая сестренка.

Напомним, с заявлением об исчезновении Месута Мырзакулова его мама обратилась ближе к полуночи. В поиске мальчика мы незамедлительно задействовали кинологов с собаками, 100 бойцов Национальной гвардии, 20 сотрудников специального отряда быстрого реагирования, 50 инспекторов ювенальной полиции и участковых инспекторов полиции районного звена, 40 оперуполномоченных криминальной полиции города, 20 волонтеров и 5 педагогов из школы, в которой учится Месут. Кроме того, мобильными группами были проверены заброшенные здания. Они метр за метром прочесывали труднодоступные места в горах. Также подключили общественность посредством СМИ и социальных сетей.

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