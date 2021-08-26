93 резервиста "Правительства для граждан" получили руководящие должности в госкорпорации

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - 93 резервиста "Правительства для граждан" назначены на руководящие должности, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Отбор в кадровый резерв госкорпорации проходил с марта по апрель 2021 года. Участие в нем мог принять любой желающий. Заявки на участие подали более 2000 человек со всех регионов Казахстана. Кандидаты прошли несколько этапов отбора - различные тестирования и собеседование с экспертной комиссией. По итогам отбора в кадровый резерв было зачислено 353 человека, 13 из них - внешние кандидаты.

На сегодняшний день 93 резервиста, то есть треть участников "Пула талантов", уже получили назначения на новые должности в госкорпорации. Со всеми резервистами мы находимся на связи, каждый из них получает список вакантных должностей. Во всех филиалах прошли встречи с резервистами, а в конце года планируется ряд мероприятий по развитию их компетенций. Работа по "Пулу талантов" находится у нас на особом контроле", - рассказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.

Из резервистов, получивших назначения, Кожихов отметил Айнур Тобаеву и Джанибека Камбарова - они возглавили филиалы госкорпорации по Кызылординской и Северо-Казахстанской области. А в ВКО известный общественник Руслан Кибке прошел в кадровый резерв, являясь внешним кандидатом, и стал директором одного из отделений ЦОНа в Семее. Еще несколько резервистов были назначены на должности заместителей. Руслан Калмуратов стал заместителем директором филиала "Правительства для граждан" по Кызылординской области, Бауржан Базылбеков – заместителем директора филиала по ЗКО, а Кайрат Менлибеков – заместителем директора Атырауского филиала госкорпорации.

Пул талантов" был создан для повышения вовлеченности сотрудников госкорпорации и продвижения принципов меритократии. Это четвертый страновой проект по формированию кадрового резерва после "Президентского молодежного кадрового резерва", "Отраслевых менеджеров "Академии Елбасы" и "Жас Оркен".





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