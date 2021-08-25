Система Orphus

Операторам единого контакт-центра в два раза повысили зарплату

24.08.2021 10423
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Госкорпорация "Правительство для граждан" в два раза повысила зарплату операторам единого контакт-центра, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для того чтобы мотивировать сотрудников, с 1 июля был запущен пилотный проект по сдельно-премиальной схеме оплате труда операторов отделов единого контакт-центра 1414. В нем принимают участие 106 операторов из отделов call-центра в Нур-Султане, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. По новой системе участники пилотного проекта получили возможность зарабатывать больше в зависимости от качества своей работы. При этом у них есть фиксированный минимальный оклад, который они получат при выполнении среднего дневного показателя - 90 звонков в день. За каждый следующий звонок выше среднего показателя начисляется дополнительная оплата", - сообщили в госкорпорации. 

 
Если раньше операторы контакт-центра получали на руки оклад в 90 тыс. тенге, то по новой системе у них есть возможность зарабатывать в два раза больше. По новой системе максимальный размер оклада составляет 170 тыс. до вычета налогов. По итогам первого месяца пилотного проекта 61 оператор из 106 достигли максимального уровня, а еще 25 человек выполнили норматив и получили повышенную зарплату. 
 

Мы уже видим первые результаты новой системы - средняя производительность труда операторов, принимающих участие в "пилоте" выросла на 114%. Если раньше один оператор принимал 62 звонка в день, то теперь - 133 звонка. Пилотный проект еще продолжается", - сказал председатель правления госкорпорации Адил Кожихов. 

 
С 1 апреля 2021 года АО "Национальные информационные технологии" передали единый контакт-центр 1414 в ведение Госкорпорации "Правительство для граждан". Для снижения нагрузки на сотрудников были открыты дополнительные офисы ЕКЦ в Петропавловске, Кокшетау, Кызылорде и Костанае. Появился онлайн-мониторинг действий операторов, возобновлена работа голосового робота, введена омниканальная платформа, проведено дополнительное обучение операторов.
 
Ежемесячно в контакт-центр по вопросам получения государственных услуг через центры обслуживания населения и электронный портал eGov.kz поступает 1,5 млн звонков. С 1 июля контакт-центр 1414 принимает звонки и по вопросам социально-трудовой сферы. Ранее по этим вопросам, необходимо было обращаться на короткий номер 1411.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая