В Алматы пройдет бесплатный концерт в честь 9 Мая

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АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Сегодня, 6 мая, в Алматы к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне все ветераны города получили единовременные выплаты в сумме 1 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ведомства, на сегодня в Алматы проживают 75 ветеранов.

Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч тенге получили 1592 жителя, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, и 2870 ветеранов боевых действий на территории других государств", - уточнили в пресс-службе.

В список получателей выплат ко Дню Победы вошли 9370 тружеников тыла, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период войны, а также 455 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Для них размер единовременной материальной помощи составил 50 тысяч тенге.

Выплата материальной помощи ко Дню Победы проводилась без истребования заявлений по спискам, утвержденным акиматом города Алматы. Всего выплаты получили 14 362 человека.

Сумма единовременных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны по предложению акима Алматы Ерболата Досаева была увеличена вдвое - с 500 тысяч тенге до 1 млн тенге. После этого депутаты маслихата поддержали предложение главы города на внеочередной, XVIII сессии маслихата города Алматы", - напомнили в ведомстве.





Ветеранам к 9 Мая выплатят 5,4 млрд тенге в Казахстане.



