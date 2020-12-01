На 9,1 млн тенге оштрафовали нарушителей прав инвалидов в регионах РК

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения выявило в регионах Казахстана нарушителей прав инвалидов, передает Kazakhstan Today.

По итогам трех кварталов 2020 года в ходе проверок, проведенных региональными департаментами Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, выявлены нарушения по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной и транспортной инфраструктуры на 472 объектах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Было проведено 658 контрольных мероприятий по выявлению нарушений на объектах в сферах государственного управления, здравоохранения, культуры и транспортного обслуживания.

В том числе на 624 объектах были проведены проверки на предмет обеспечения доступной среды для лиц с инвалидностью. При этом 459 проверок инициированы в рамках профилактического контроля, а 199 - внеплановые, проведенные по обращениям граждан. В результате проверок было выдано 472 предписания об устранении выявленных нарушений в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и оказания им специальных социальных услуг, из которых по 37 наложены административные штрафы на общую сумму порядка 9,1 млн тенге", - проинформировали в министерстве.

Всего в Казахстане насчитывается 34 883 объекта социальной инфраструктуры, на 34 509 из которых местными исполнительными органами запланировано проведение паспортизации на предмет организации доступной среды для лиц с инвалидностью. По итогам трех кварталов 2020 года процедура проведена на 34 279 объектах.

Отмечается, что 25 648 (75%) паспортизированных объектов подлежали дополнительной адаптации. По состоянию на 1 октября текущего года 24 939 из них уже адаптированы.

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