В Алматы рассмотрят возможность субсидирования оплаты первоначального взноса на жилье для нуждающихся многодетных семей

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В ходе внеочередной конференции городского филиала партии "Нур Отан" аким Алматы Бауыржан Байбек озвучил ряд мер по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей, которая будет включать систему государственных пособий, адресной помощи, социальных выплат, спонсорской поддержки и мер по содействию занятости, передает Kazakhstan Today.

"Акиматами города и районов проведены встречи с малообеспеченными многодетными матерями, поступают предложения с отчетных встреч руководителей районных филиалов. Анализ озвученных вопросов показал, что жилищная проблема является наиболее острой. Зачастую не хватает финансовых возможностей для первоначального взноса для участия даже в льготных жилищных программах. В этой связи, целесообразно рассмотреть возможность для нуждающихся многодетных семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей субсидировать оплату первоначального взноса", - сказал Бауыржан Байбек.

Кроме того, Байбек поручил запустить городской проект "Бакытты отбасы" и разработать отдельную дорожную карту по поддержке малообеспеченных многодетных семей мегаполиса.

Глава мегаполиса также предложил создать центр многодетных матерей "Бакытты отбасы", где они смогут получать юридическую и психологическую консультации, реабилитационную помощь. Это будет сервисный центр по принципу одного окна, где могут быть трудоустроены сами же многодетные матери.

Он отметил, что адресная прямая и косвенная социальная поддержка нуждающихся слоев населения является одним из главных приоритетов работы партии.

"С учетом того, что многодетные семьи зачастую нуждаются в юридической и психологической консультациях, реабилитационной помощи, нам следует организовать такое место, создав центр многодетных матерей "Бакытты отбасы". Это будет сервисный центр по принципу одного окна, где мы сможем трудоустроить самих же многодетных матерей. Необходимо выстроить комплексную модель поддержки малообеспеченных многодетных семей, которая будет включать систему государственных пособий, адресной помощи, социальных выплат, спонсорской поддержки и мер по содействию занятости. Надо провести в сжатые сроки полную повторную инвентаризацию категорий нуждающихся - дойти до каждой семьи, четко определить перечень первоочередных нужд. Это не одноразовая акция, этим вопросом мы будем заниматься системно", - сказал Бауыржан Байбек.

Глава мегаполиса поручил в недельный срок управлениям социального благосостояния, стратегии и бюджета, а также другим уполномоченным органам проработать данные вопросы и внести конкретные предложения.

Как отметили в городском акимате, бюджет Алматы остается социально-ориентированным - из года в год увеличивается доля расходов на социальное обеспечение населения. На сегодня более 50% средств бюджета или свыше 200 млрд тенге направляются на здравоохранение, образование, поддержку социально-уязвимых слоев, субсидирование коммунальных расходов, выплату различных пособий и так далее.

При этом фракция "Нур Отан" в маслихате регулярно выходят с различными социальными инициативами. Практически все предложения находят свое отражение в решениях, принимаемых местными исполнительными органами, и реализуются в городе.

Например, с 2016 года по предложению фракции партии снижена оплата в детские сады с 27 до 15 тыс. тенге. На эти цели из бюджета ежегодно выделяются более 3 млрд тенге с охватом порядка 60 тыс. семей. За последние четыре года за счет госзаказа в частных садах количество мест выросло в 3 раза, с 4,7 тыс. до 15,5 тыс. В целом на субсидирование мест в детсадах ежегодно выделяется более 18 млрд тенге. Эта цифра за три года увеличилась более чем в 2 раза.

Дети из многодетных малообеспеченных семей до 11 класса охвачены бесплатным школьным питанием, обеспечиваются формой. На эти нужды ежегодно город выделяет более 800 млн тенге. Отдельно на организацию бесплатного отдыха порядка 4 тыс. детей из малообеспеченных семей ежегодно в бюджете предусматривается 230 млн тенге.

Кроме того, последние четыре года по предложению партии предоставляются 50%-ные льготы на проезд на общественном транспорте для членов многодетных семей, учащихся школ, колледжей, студентам вузов и пенсионерам на сумму более 5 млрд тенге ежегодно. Охват составляет свыше 350 тыс. человек.

По инициативе партии производятся различные компенсационные выплаты. Так, производится возмещение расходов по коммунальным услугам для 2,3 тыс. семей, включая многодетные. Для этой же категории компенсируются затраты на установку коммунальных приборов учета. На сегодня более 1000 семей получили такую помощь на сумму более 50 млн тенге.

Кроме того, в прошлом году на Бюро городского филиала партии были публично рассмотрены материалы проверки монополистов города прокуратурой. В итоге потребителям компенсированы незаконно начисленные 4,5 млрд тенге.

В целом за три года для сдерживания тарифов выделено 6 млрд тенге, отремонтировано более 800 километров сетей без повышения тарифа. Сегодня почти 1,5 млн горожан, или 80% населения, получают коммунальные услуги по ценам, которые сдерживаются. Если бы акимат не предоставлял эти субсидии, все три года потребители платили бы только за тепло на 35% больше.

С 1 января по поручению главы государства в городе снижены тарифы на услуги КСК, электроснабжение, лифтовое обслуживание. С учетом того, что половину жилищных расходов составляет оплата за тепло, по предложению партии для компенсации расходов поставщиков теплоснабжения планируется выделить из резерва акимата 1,5 млрд тенге. В итоге тариф на теплоснабжение снизился на 18%.

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