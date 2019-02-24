Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками ожидается в четверг на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, днем на юго-востоке и востоке республики в горах - сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области днем порывы до 23 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, усиление ветра до 15-20, днем в Северо-Казахстанской области порывы до 25 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются ветер до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, Атырауской областях - местами туман.

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