Девять студентов КазНМУ отчислены за сбор денег на получение правильных ответов на тесты

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - Из Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова отчислили девятерых студентов, участвовавших в сборе денег для получения правильных ответов на тестовые задания, передает Kazakhstan Today.

За нарушение академической политики Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова и Правил академической честности были отчислены ряд студентов, которые активно участвовали в сборе денег для получения правильных ответов на тестовые задания. Нарушения были выявлены в осеннем семестре текущего учебного года, включая период зимней экзаменационной сессии", - сообщается на сайте вуза.

По информации учебного заведения, "девять студентов факультетов стоматологии и общей медицины нарушили Правила академической честности: активно участвовали в сборе денег для получения правильных ответов на тестовые задания по дисциплинам: ИКТ, биология клетки, биофизика".

Отдел безопасности КазНМУ провел тщательное расследование, результаты которого были представлены комиссии по рассмотрению фактов нарушения принципов академической честности обучающимися КазНМУ. В состав комиссии были включены представители различных подразделений университета, а также студенческого правительства и родительского комитета.

Учитывая вышеизложенное, КазНМУ, руководствуясь принципами проводимой политики, не видит возможность восстановления в университет студентов, отчисленных за нарушение академической честности. Коррупция в медицинском вузе недопустима и позиция КазНМУ в этом вопросе непримирима", - подчеркивается в сообщении.

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