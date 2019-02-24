В Байконуре в отношении двух тренеров ДЮСШ возбуждены уголовные дела из-за трудоустройства по поддельным дипломам

Байконур. 21 февраля. Kazakhstan Today - Уголовные дела возбудили в отношении тренеров детско-юношеской спортивной школы комплекса "Байконур" из-за предоставления ими поддельны дипломов о высшем образовании, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура комплекса "Байконур" в ходе надзорной деятельности установила, что дипломы о высшем образовании двух тренеров ГБУ ДО ДЮСШ являются поддельными.

В настоящий момент установлено, что двумя тренерами-преподавателями ГБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" после трудоустройства в декабре 2018 года работодателю представлены дипломы об окончании одного из высших учебных заведений Республики Казахстан и получении образования по специальности "физическая культура и спорт". Вместе с тем, согласно полученным из образовательного учреждения сведениям, оба тренера в разное время были отчислены из вуза, а бланки представленных ими дипломов когда-либо в вузе зарегистрированы не были. В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на собирание доказательственной базы в целях установления всех обстоятельств совершенных преступлений", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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