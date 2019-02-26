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Осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

25.02.2019, 12:39 9505
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Осадки ожидаются в Казахстане 26-28 февраля, передает Kazakhstan Today.
 
По информации "Казгидромета", атмосферные фронты, смещающиеся с европейской части России и с районов Средней Азии, будут определять погоду в большинстве областей Казахстана в предстоящие трое суток. 
 
В северных областях ожидаются местами снег, метель, сильный порывистый ветер. В южных возможны осадки, мокрый снег, туман и гололёд. 
 

Температура воздуха при этом ожидается близкой к средним многолетним значениям, а местами и выше её", - уточнили в "Казгидромете".

 

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