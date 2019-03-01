Судмедэкспертиза не подтвердила факт насилия отца над дочерью в Мангистауской области

Актау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Факт сексуального насилия отца над дочерью не подтвердился в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы департамента полиции по Мангистауской области, по результатам судебно-медицинской экспертизы факт насилия в отношении девочки 2005 года рождения со стороны отца не подтвердился, пишет портал ИнАктау.
В то же время по делу проводятся дополнительные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела", - отметили в полиции.
Напомним, в январе 2019 года многодетная мать из Актау пожаловалась на сексуальное насилие над тремя ее дочерьми 14, 12 и 10 лет со стороны родного отца детей и его квартиранта. Однако, как отмечает региональный портал, в своем заявлении в полицию женщина указала в качестве жертвы только одну из дочерей, 2005 года рождения.
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