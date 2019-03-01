Москва. 28 февраля. Kazakhstan Today - Тело скончавшегося в Москве казахстанского студента отправлено на родину, передает Kazakhstan Today.

27 февраля после всех необходимых процедур тело казахстанского студента Тамирлана Кирибаева было отправлено самолетом на Родину в Казахстан", - сообщила пресс-служба Посольства Казахстана в России.

Посольство оказало родственникам студента консульско-правовую помощь в оформлении необходимых документов для транспортировки тела, а также организовало гражданскую панихиду. Проститься с Тамирланом пришли его друзья, однокурсники и представители вуза.

Выражаем соболезнования и глубоко скорбим вместе с родными и близкими Тамирлана", - заключили в посольстве.

Напомним, тело 24-летнего гражданина РК Тамирлана Кирибаева, который являлся студентом пятого курса МГУ имени Ломоносова, было обнаружено в общежитии университета 25 февраля, около 18.00. Предварительная причина смерти - удушение. По данным полиции, студент скончался за 10-12 часов до обнаружения, сообщили в МИД РК.

По факту смерти молодого человека следственные органы РФ проводят доследственную проверку.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства