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Тело скончавшегося в Москве казахстанского студента отправлено на родину

28.02.2019, 10:15 9289
Москва. 28 февраля. Kazakhstan Today - Тело скончавшегося в Москве казахстанского студента отправлено на родину, передает Kazakhstan Today.
 

27 февраля после всех необходимых процедур тело казахстанского студента Тамирлана Кирибаева было отправлено самолетом на Родину в Казахстан", - сообщила пресс-служба Посольства Казахстана в России. 

 
Посольство оказало родственникам студента консульско-правовую помощь в оформлении необходимых документов для транспортировки тела, а также организовало гражданскую панихиду. Проститься с Тамирланом пришли его друзья, однокурсники и представители вуза.
 

Выражаем соболезнования и глубоко скорбим вместе с родными и близкими Тамирлана", - заключили в посольстве.

 
Напомним, тело 24-летнего гражданина РК Тамирлана Кирибаева, который являлся студентом пятого курса МГУ имени Ломоносова, было обнаружено в общежитии университета 25 февраля, около 18.00. Предварительная причина смерти - удушение. По данным полиции, студент скончался за 10-12 часов до обнаружения, сообщили в МИД РК.
 
По факту смерти молодого человека следственные органы РФ проводят доследственную проверку. 
 

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