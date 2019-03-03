Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода местами с осадками ожидается в субботу на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере преимущественно снег, лишь на юго-востоке республики погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской области ожидаются местами туман, днем гололед. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается ветер до 18-23 метров в секунду. В Туркестанской и Жамбылской областях местами прогнозируются гроза, ветер до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман.

В Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях сегодня местами ожидаются туман, днем в Северо-Казахстанской области - местами низовая метель.

Также в Кызылординской, Атырауской, Карагандинской областях ожидаются местами туман, гололед и ветер до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях прогнозируются местами низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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