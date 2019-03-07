Сегодня на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере - преимущественно снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более, с метелью.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами ожидаются гололед, днем низовая метель, усиление ветра до 15 метров в секунду.

В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, днем ветер 15-20 метров в секунду, в Жамбылской - гололед. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, ночью ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, ночью в Туркестанской областях местами ожидается туман.

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