Снег и метель на севере, осадки на юге Казахстана ожидаются в ближайшие дни

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Снег и метель на севере, осадки на юге Казахстана ожидаются в предстоящие выходные и праздничные дни, передает Kazakhstan Today.

По-весеннему быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в выходные и праздничные дни на территории Казахстана. В северных областях республики с прохождением фронтов местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый западный ветер и гололёд", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 7-10 марта.

При этом в южных областях и отдельных районах возможны осадки, преимущественно дождь. На всей территории температура воздуха предполагается выше климатической нормы, а в ночные и утренние часы - туман.

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