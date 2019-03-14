Глава МВД РК назвал сроки введения системы биометрии

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев после личного приема граждан в Республиканской общественной приемной партии "Нур Отан" сообщил, что работа по внедрению системы биометрии идет поэтапно и рассчитана на пять лет, передает Kazakhstan Today.

"По биометрии мы будем работу проводить. Она рассчитана на пять лет, идет поэтапно. Дело в том, что сейчас все камеры видеонаблюдения интегрируются. Это для того, чтобы они могли опознавать человека - там дорабатывается программное обеспечение. В этом году полностью перейдем на сканеры и поэтапно будет вводиться биометрия. Сетчатка глаза, думаю, это будет самое последнее", - сказал Тургумбаев, сообщает Kazpravda.kz .

Кроме того, он отметил, что по стране будут открыты порядка 300 фронт-офисов. "Фронт-офис, действительно, это будет первая линия, куда граждане смогут прийти и сообщить, сделать заявление или получить консультацию по линии органов внутренних дел. Это мы уже делаем, и на сегодня 150 фронт-офисов открыты по стране. Надо где-то 300, и до конца мы это доведем. Они практически везде будут - в районном звене, в областных подразделениях. Открытые офисы", - заявил министр, отметив, что наблюдение за ними будет вестись дежурной частью.

Органы полиции борются с преступностью, у нас есть арсенал оружия, секреты, уголовные дела, камеры, в которых находятся задержанные и арестованные лица. Поэтому допуск и вопрос доступности - мы не можем этого сделать", - заключил Тургумбаев.

Кроме того, министр внутренних дел РК прокомментировал решение о ликвидации четырех колоний в Казахстане.

"Сейчас в связи с гуманизацией тюремное население у нас уменьшилось практически в два раза. Но теперь ради 50 человек держать колонию, тем более персонал обслуживающий, охрану - около 100 человек - это нецелесообразно ни по финансовым средствам, ни по человеческим ресурсам. Поэтому мы тоже оптимизируемся. В ближайшие области - далеко не будут пересылать. Они будут в пределах той же самой области или соседней", - сообщил Тургумбаев.

Напомним, МВД РК ликвидирует четыре исправительных учреждения в Казахстане. Соответствующее постановление министерство опубликовало на сайте "Открытые НПА". Их ликвидируют по поручению президента РК об оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы в период гуманизации и снижения тюремного населения.

Из-за проводимой гуманизации уголовного законодательства РК за последние годы количество людей, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, значительно снизилось: с 42 тыс. в 2015 году до 31 тыс. в 2018 году. Поэтому предлагается ликвидировать некоторые учреждения уголовно-исполнительной системы: учреждение КА-168/5, город Жем Актюбинской области; учреждение ЕЦ-166/26, город Державинск Акмолинской области; учреждение ЕЦ-166/22, Астана; учреждение ЛА-155/1, Алматы", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

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