Празднование Наурыза в Алматы начнется с шествия

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - В день весеннего равноденствия, когда оживает природа и окружающий мир наполняется красками весны, празднование Наурыза в Алматы начнется с праздничного "Шествия Наурыз", передает Kazakhstan Today.

"Сбор участников и гостей начнется в 09.00 часов 21 марта на площадке перед Казахским государственным цирком. В 10.00 будет дан старт праздничному шествию. В рядах костюмированного парада, олицетворяющего дух природы, праздник весны и историю казахского народа примут участие работники организаций культуры, представители национально-культурных центров, студенты и преподаватели вузов, беркутчи, заводчики казахского тазы, горожане – всего около 2000 человек", - рассказали в городском акимате.

Прошествовав по проспекту Абая до проспекта Аблайхана, участники проследует вниз до улицы Кабанбай батыра. Там шествие свернет направо и дойдет до Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

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