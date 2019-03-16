Празднование Наурыза в Алматы начнется с шествия

"Сбор участников и гостей начнется в 09.00 часов 21 марта на площадке перед Казахским государственным цирком. В 10.00 будет дан старт праздничному шествию. В рядах костюмированного парада, олицетворяющего дух природы, праздник весны и историю казахского народа примут участие работники организаций культуры, представители национально-культурных центров, студенты и преподаватели вузов, беркутчи, заводчики казахского тазы, горожане – всего около 2000 человек", - рассказали в городском акимате.
Прошествовав по проспекту Абая до проспекта Аблайхана, участники проследует вниз до улицы Кабанбай батыра. Там шествие свернет направо и дойдет до Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.
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