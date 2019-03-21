Пропавшую в Алматы пенсионерку обнаружили в Узбекистане

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Полиция Алматы в считанные часы отыскала без вести пропавшую пенсионерку, передает Kazakhstan Today.
Жительница Алматы поблагодарила сотрудников полиции Бостандыкского района за оперативный поиск ее без вести пропавшей 82-летней матери. В своем письме она выразила благодарность начальнику подразделения розыска отдела криминальной полиции УП Бостандыкского района Куанышу Садырбаеву.
Беда коснулась этой семьи на несколько часов: как оказалось, мать семейства ушла из дома, не сказав никому из близких и родных, куда направляется и когда вернется. Но узнав, что она пропала на длительное время, дочь начала бить тревогу, позвонив в департамент полиции мегаполиса и сообщив о ее пропаже. Незамедлительно к розыскным мероприятиям подключились оперативники Бостандыкского района, которые оперативно вычислили месторасположение бабушки", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
Установлено, что пенсионерка совершила спонтанную поездку в Республику Узбекистан.
Как выяснилось, женщину тянет в те края из-за большого уважения к ней со стороны местных жителей, потому как ранее она совершила паломничество в Мекку и при виде белой одежды (ихрам) жители Узбекистана подходят к ней и просят благословение. Мы сразу же сообщили родственникам о том, что с бабушкой все хорошо. За ней присмотрела родня, проживающая в Узбекистане. В свою очередь, дети найденной женщины поблагодарили сотрудников полиции за отзывчивость, профессионализм и оперативный поиск", - уточнила подполковник Азирбек.
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