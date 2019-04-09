Алматинцам предложили распределять часть бюджетных средств самостоятельно

Фото: www.almaty.gov.kz

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек на заседании Общественного совета предложил начать со следующего года пилотный проект "Бюджет участия", выделив определенную сумму каждому району города, которая будет распределяться на самые насущные направления самими жителями, передает Kazakhstan Today.

Сегодня акимат Алматы системно проводит работу по оптимизации расходов бюджета по принципу "Эффективные и экономичные решения на основе передовых практик". Как известно, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева ранее были сокращены неприоритетные расходы на 5,5 млрд тенге, которые направлены для финансирования региональной программы "Бакытты отбасы".

Совместно с фракцией партии "Нур Отан" был проведен дополнительный анализ расходов бюджета и выносится на рассмотрение Общественного совета сокращение еще более 7 млрд тенге. Предлагается отложить ранее поддержанные к реализации на этот год проекты: благоустройство скверов по улицам Мендикулова, Шухова, скверов Буденного, у Госмузея, Журналистов, парков "Маяк" в микрорайоне Жас-Канат и 28 гвардейцев-панфиловцев. Считаю, что эти проекты должны быть обсуждены с жителями, прежде чем будут реализованы. В целом бюджет разрабатывается с учетом мнений горожан. Мы постоянно изучаем и проводим анализ жалоб и предложений", - сказал Бауыржан Байбек.

Системно налажена работа каналов обратной связи. Акимат Алматы имеет официальные аккаунты во всех социальных сетях, только на страницу в Instagram подписано почти 200 тыс. человек. Ежедневно поступает около 500 обращений, каждое из которых заводится в единую систему "Open Almaty", берётся на контроль и анализируется, отметили в акимате.

Опираясь на запросы граждан, большая часть бюджета направлена на решение самых острых вопросов: благоустройство, развитие общественного транспорта, строительство дорог и сетей, школ, детсадов и больниц в присоединенных районах. В результате количество жалоб за год снизилось в 3 раза.

Для повышения оперативности реагирования на обращения граждан создается Единый контакт-центр, который объединит в одном номере все контакты городских управлений, районных акиматов, аварийных и коммунальных служб. Мобильное приложение "Open Almaty" должно объединить различные городские сервисы с возможностью получения онлайн-услуг.

"Предлагаю со следующего года начать пилотный проект "Бюджет участия", выделив определенную сумму каждому району, которая будет распределяться на самые насущные направления самими жителями. Горожане через системы "Open Almaty" смогут вносить предложения и проекты, которые будут опубликованы, и публичное голосование определит лучшее из них. Свою оценку проектам дадут также члены Общественного совета, эксперты и бюджетная комиссия. Считаю, что в Алматы можно выделить в среднем до полумиллиарда тенге на один район. То есть на все восемь районов будет выделено 4 млрд тенге, или 1% от городского бюджета", - сказал Бауыржан Байбек.

Аким мегаполиса отметил, что согласно рекомендациям ООН, от 0,5% до 1% бюджета многих развитых стран формируется таким образом. Это один из критериев открытости бюджетного процесса и зрелости гражданского общества. Такая инициатива внедрена в Лондоне, Риме, Берлине, Париже, Москве.

Нам важно не просто услышать мнение общества, но и создать возможность принятия ответственности за реализацию бюджетных решений, в том числе путем софинансирования гражданских инициатив. Такие подходы снижают долю иждивенческих ожиданий, повышая бережное отношение к своему городу. Кроме того, все крупные проекты городские управления должны обсуждать с жителями, бизнесом и экспертами посредством каналов обратной связи. Считаю, что участие членов Общественного совета в этой инициативе должно быть самым активным", - подытожил Бауыржан Байбек.

Напомним, в ходе заседания также было принято решение отложить реализацию проекта "Кок-Жайлау" и направить высвободившиеся средства на исполнение городских программ.

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