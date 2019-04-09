Азирбаев назначен заместителем акима Алматы

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Заместителем акима города Алматы назначен Мухит Азирбаев, передает Kazakhstan Today.

До назначения Мухит Азирбаев работал руководителем управления предпринимательства и инвестиций, сообщили в акимате.

Мухит Азирбаев родился в городе Алматы, выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Имеет большой опыт работы в частном секторе. В разное время работал генеральным директором агрохолдинговой компании "Куат-Агро", председателем Наблюдательного совета ТОО "Global Building Contract", на различных должностях в "АБН АМРО Банк" и АО "Казкоммерцбанк". С 2017 года был председателем правления социально-предпринимательской корпорации "Алматы".

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