Азирбаев назначен заместителем акима Алматы

До назначения Мухит Азирбаев работал руководителем управления предпринимательства и инвестиций, сообщили в акимате.
Мухит Азирбаев родился в городе Алматы, выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Имеет большой опыт работы в частном секторе. В разное время работал генеральным директором агрохолдинговой компании "Куат-Агро", председателем Наблюдательного совета ТОО "Global Building Contract", на различных должностях в "АБН АМРО Банк" и АО "Казкоммерцбанк". С 2017 года был председателем правления социально-предпринимательской корпорации "Алматы".
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