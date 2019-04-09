Ляззат Танысбай назначена главой РТРК "Казахстан"

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил о назначении Ляззат Танысбай главой РТРК "Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Министр представил коллективу нового руководителя и пожелал успехов.

Уважаемые друзья, сегодня я представил коллективу РТРК "Казахстан" нового руководителя - Ляззат Танысбай. Вы знаете, что Ляззат Муратовна - известный журналист, телевизионщик и успешный топ-менеджер. Уверен, что она продолжит начатые проекты и выведет работу корпорации на новый уровень", - написал Абаев на своей странице в соцсети .

Он также поблагодарил Ерлана Карина, который был руководителем РТРК на протяжении многих лет, и пожелал ему успехов на новой должности.

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