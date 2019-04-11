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Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане загрязнение воздуха от транспорта и мусорных свалок вызвало резкое снижение здоровья и онкологические заболевания, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным "Казгидромета", в течение последних 5 лет в большинстве городов Казахстана концентрации диоксида азота (NO2) и взвешенных частиц (РМ) регулярно превышают нормативы. Такое загрязнение воздуха оказывает серьезное негативное влияние на здоровье жителей города, вызывая у них головные боли, проблемы с дыханием, рак легких и другие заболевания. Деятельность человека является основной причиной загрязнения, а главными источниками в Казахстане и в регионе являются транспорт, отопление (включая индивидуальные системы отопления), промышленность, сельское хозяйство и мусорные свалки", - сообщили организаторы тренинга по обучению основам управления качеством воздуха, который пройдет 12 апреля в Нур-Султане.

В мероприятии примут участие более 20 казахстанских экспертов, представителей отраслевых министерств и промышленных предприятий Казахстана, которые ознакомятся с опытом Европейского Союза в этой сфере.

Обучение организовано проектом WECOOP при финансовой поддержке ЕС и в сотрудничестве с Международным центром зеленых технологий и инвестиций. Оно направлено на содействие Казахстану в совершенствовании системы управления и мониторинга качества воздуха.

Мероприятие пройдет в Международном центре зеленых технологий и инвестиций 12 апреля в 11.00.

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