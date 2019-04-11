Медиаторы Карагандинской области поддерживают решение президента о проведении внеочередных выборов

Караганда. 10 апреля. Kazakhstan Today - Руководитель Центров медиации Карагандинской области Татьяна Савицкая от имени всех медиаторов области заявила о поддержке решения о проведении внеочередных выборов президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Мы, медиаторы Карагандинской области, полностью поддерживаем обращение президента Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года. Нас, психологов, аналитиков, общественных деятелей, работающих именно с проблемными вопросами граждан, беспокоят такие важнейшие составляющие нашей жизни, как снижение эмоциональной напряжённости и безопасность в обществе. Любая неопределённость - это распутье. Режим ожидания не должен иметь затяжной характер, потому что это может быть использовано не в самых благих целях, либо привести к росту необоснованной напряжённости в обществе", - сказала Савицкая.

Она напомнила слова главы государства о том, что "верховная власть была передана в спокойной обстановке".

Это вызывает чувство уважения к проводимой политике нашей страны. Как нелегко сохранять эту стабильность, мы можем видеть на примере соседних стран. Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно строить планы, решать задачи социально-экономического развития и нести за них ответственность необходима определённость. Действующий президент нашей страны объявил, что выборы будут честными, открытыми, справедливыми. Мировые процессы развиваются с огромной скоростью и существующая неопределенность - это слишком рискованно и необоснованно для нашей страны. Это своевременное решение принято мудрыми политиками, нужно довериться их опыту и проявить свою гражданскую активность в решении очень важного для всех нас вопроса", - сказала Савицкая.

Она отметила, что, слушая заявление президента о внеочередных выборах, только укрепилась во мнении, что выборы должны пройти как можно быстрее, не оставив сомнений, полумер, неопределенности в будущем.

Мы полностью поддерживаем, это действительно актуальное для нас решение, которое, как мне кажется, станет ключевым шагом в достижении задач, поставленных нашим Елбасы", - резюмировала Савицкая.

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