Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в пятницу пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами пройдут дожди. Местами сохраняются туман, усиление ветра, гроза, на юге возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем в Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Мангистауской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман.

В Туркестанской и Карагандинской областях местами возможен град.

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