Полиция Алматы назвала места сбыта краденого с автомашин

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - Полиция изъяла более 100 автозеркал сомнительного происхождения в торговых точках Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Силами служб и подразделений алматинской полиции в целях профилактики имущественных преступлений на системной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия на наиболее криминогенных участках, в том числе рынках города, в особенности там, где осуществляется реализация запасных частей для автомашин и сотовых телефонов, а также в пунктах приема цветного и черного металла. Проведено 49 целевых оперативно-профилактических мероприятий", - сообщил на отчетной встрече перед населением руководитель департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

По его словам, в результате этих мероприятия было задержано более 4 тыс. подозреваемых, пресечена преступная деятельность 118 групп, занимающихся кражами чужого имущества.

Местами сбыта краденого с автомашин являются: ТД "Кар Сити", "Жибек жолы", "Тулпар" и "Акжол", где на системной основе проводятся профилактические мероприятия по выявлению лиц, скупающих краденые автозапчасти. В ходе проведенных мероприятий изъято 116 боковых зеркал, различные фары от автомашин, аккумуляторы, видеорегистраторы без правоустанавливающих документов", - заявил Серик Кудебаев.

Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции, в целях пресечения фактов реализации краденого имущества судом санкционирована проверка 12 ломбардов, расположенных в Алматы. В результате изъяты похищенные вещи, которые проходили по 12 фактам краж чужого имущества, с последующим возвратом их владельцам: ювелирные изделия - 6, сотовые телефоны - 3, аудио-видео-техника - 4.

В целом, по данным полиции, за 12 месяцев 2018 года количество краж чужого имущества в Алматы снизилось на 0,9%, в том числе квартирных - на 19,4%, карманных - на 48,4%, краж боковых зеркал - в 2,4 раза, краж оружия - в 2 раза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства