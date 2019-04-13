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В Алматы часть зданий Алмалинского района на ночь отключат от холодной воды

12.04.2019, 18:47 4753
В Алматы часть зданий Алмалинского района на ночь отключат от холодной воды
Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы часть зданий Алмалинского района сегодня ночью отключат от холодной воды, передает Kazakhstan Today.
 

Для устранения сбоя в работе одного из участков водопроводной сети на территории Алмалинского района Алматы, с 22 часов 12 апреля до 6 утра 13 апреля будет ограничена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в контуре улиц Абылай хана - Гоголя - Карасай батыра - Кожамкулова", - сообщили в компании "Алматы су".

 
В компании отметили, что кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения связано с необходимостью аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 600 миллиметров, проходящем по улице Казыбека би.
 

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